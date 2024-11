"Taco-Bell-Filiale in Berlin soll erst 2025 öffnen"

Die amerikanische Fast-Food-Kette Taco Bell kommt später nach Deutschland als geplant. Das erste Restaurant in Berlin soll nicht mehr 2024, sondern erst im Sommer 2025 eröffnet werden, wie die IS-Holding (ISH) auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Diese besitzt die Franchise-Rechte für Deutschland. "Es gab Verzögerungen, deshalb klappt es leider nicht so schnell wie gedacht. Unsere Bauabteilung arbeitet aber an der Realisierung", sagte ein Sprecher der ISH. Zur Zahl der Taco-Bell-Filialen, die im kommenden Jahr in Deutschland an den Start gehen sollen, wollte er keine genauen Angaben machen. Im Mai hatte ISH-Chef Ilkem Sahin angekündigt: "Unser Ziel sind 25 Filialen in diesem Jahr und 100 bis 150 in den nächsten fünf Jahren." Im Sommer wollte er in Berlin das erste Restaurant eröffnen.

In Deutschland gibt es bisher keine richtigen Filialen, sondern nur drei Standorte in US-Kasernen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.



Taco Bell gehört wie KFC und Pizza Hut zum amerikanischen Systemgastronomie-Konzern "Yum! Brands". Unterrechte für andere Länder werden an Franchise-Partner vergeben. Die IS-Holding besitzt in Deutschland neben Taco Bell auch die Franchise-Rechte für die Ketten Pizza Hut und KFC sowie Krispy Kreme.



Der Schwerpunkt von Taco Bell liegt auf Snacks im Bereich Tex-Mex, einer Mischung aus mexikanischer und US-amerikanischer Küche. Die Kette wurde 1962 in den USA gegründet. Taco Bell betreibt mit verschiedenen Franchise-Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 7.200 Restaurants in den USA.



International gibt es etwa weitere 1.000 Filialen in über 30 Ländern. In Europa ist die Marke unter anderem in den Niederlanden, Spanien und Großbritannien vertreten.