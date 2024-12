Standortführerschein Donnerstag, 19.12.2024 | 14:00 Uhr

Insolvenzen wird es immer geben, wenn die Wirtschaft sich in den Randbedingungen unwohl fühlt. Allerdings kann dies mit einer Ansiedlungspolitik an entwicklungsfähigen Standorten oft ausgeglichen werden. In Brandenburg gibt es diese Effekte nicht. Das liegt auch an den vielen Standortfehlentscheidungen, entgegen dem Rat von Experten, die sich bewahrheiten...