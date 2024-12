Die ersten Mitarbeitenden des finanziell angeschlagenen Universitätsklinikums Ruppin-Brandenburg in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) haben am Montag ihre Kündigungen erhalten. Betroffen seien die vier Beschäftigten der Fachklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, sagte Klinik-Geschäftsführer Alexander Lottis am Montag. Zudem werde der Chefarzt der Fachabteilung zum Jahresende ausscheiden.