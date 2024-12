Ingrid Spandau Montag, 16.12.2024 | 09:16 Uhr

Indexmieten sollten verboten werden.

Ein alten Stuhl oder Schrank vom Sperrmüll in Zeiten von Wohnungsmangel in das Objekt zu stellen und die Miete dreist überziehen ist Wucher. Allerdings hat die FDP mit Kohl in den 90ern beschlossen, den Mietwucherparagrafen zu entschärfen.

Bis vor kurzem habe ich in Hamburg in einem Neubau gewohnt. Küche inbegriffen 8€ m² kalt. Es geht also auch ohne Förderungen.