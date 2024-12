Shell versucht seit Jahren seine Anteile an der Öl-Raffinerie in Schwedt zu verkaufen. Obwohl im Dezember 2023 ein Kaufvertrag mit der Prax-Gruppe unterzeichnet wurde, ist der Deal nun gescheitert. Die Suche nach einem Käufer geht weiter.

Der vereinbarte Verkauf der Anteile des Energiekonzerns Shell an der ostdeutschen Raffinerie PCK in Schwedt (Uckermark) kommt nicht zustande. Shell wollte seine PCK-Anteile von 37,5 Prozent an die britische Prax-Gruppe verkaufen und aus der Raffinerie im Nordosten Brandenburgs aussteigen. Nach der Unterzeichnung eines Kaufvertrags im Dezember vergangenen Jahres hätten beiden Seiten nun die Entscheidung getroffen, die Transaktion nicht fortzusetzen, teilte die Shell Deutschland GmbH in Hamburg am Freitag mit. Gründe für diesen Schritt wurden nicht genannt.

Das Unternehmen will seine PCK-Anteile aber nach wie vor verkaufen, wie es hieß. Die Klärung der Besitzverhältnisse gilt auch als wichtig, um den Raffinerie-Standort langfristig zu sichern.