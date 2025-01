Die Berliner Wohnungsbaugesellschaft Degewo warnt vor Betrügern, die als Makler auftreten. Die würden mehrere tausend Euro für die Vermittlung ihrer Mietwohnungen verlangen, heißt es von der landeseigenen Gesellschaft in einer Mitteilung. Die vermeintlichen Makler wurden demnach gar nicht mit der Vermittlung beauftragt. "Die betroffenen Neubauprojekte sind ausschließlich über die offiziellen Kanäle von Degewo verfügbar und werden nicht über Drittanbieter vermittelt."

Betroffen seien unter anderem Wohnungen in Neubauprojekten am Halleschen Ufer in Kreuzberg und am Eisenhutweg in Johannisthal. Die Degewo verlange keine Provision. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge bereits Strafanzeige erstattet.