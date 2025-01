+++ U-Bahnen, Trams und die meisten Busse stehen still +++ S-Bahnen und Züge fahren trotzdem +++

Liveticker zum BVG-Warnstreik in Berlin

In Berlin fahren am Montag keine U-Bahnen, Straßenbahnen und kaum Busse -die BVG hat einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Züge und S-Bahnen sind von dem Streik nicht betroffen. Die aktuellen Entwicklungen zum Streik lesen Sie in unserem Liveblog.