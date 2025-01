Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kann sich einen Einstieg des Bundes bei der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) prinzipiell vorstellen. Das sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Potsdam, wie rbb-Reporter berichten. Allerdings wolle er vor der Bundestagswahl in wenigen Wochen keine Forderungen in diese Richtung an den Bund richten, so Woidke weiter.