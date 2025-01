Die Bundesbank hat in ihrer Filiale für Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr rund 3,92 Millionen Deutsche Mark in Euro umgetauscht. Damit waren die eingereichten Bestände der alten Währung etwa 100.000 Mark geringer als im Vorjahr, wie die Bundesbank in Frankfurt am Main auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Die abgegebenen Münzen und Scheine hatten demnach einen Gegenwert von etwa zwei Millionen Euro.