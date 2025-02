Die sogenannten weißen Paketautomaten werden vom Marktführer DHL zur Verfügung gestellt. Bisher dominierte bei den Paketautomaten des Unternehmens die Farbe gelb. Die weißen Boxen werden nun von Dein Fach bereitgestellt, einem Tochterunternehmen von DHL. In Köln, Bonn und Berlin wurden insgesamt fünf solcher Geräte in Betrieb genommen, am Jahresende sollen mindestens 1.000 installiert sein.

Eine anbieterneutrale Packstationen von der DHL-Tochterfirma "DeinFach" ist am Dienstag in Berlin gestartet. Dort sollen Verbraucher künftig ihre Pakete abholen können, egal, mit welchem Paketdienst sie geliefert wurden. Zum Start machen DHL und UPS mit, weitere Dienste sollen folgen.

Wer in Brandenburg ein Paket aufgeben will, muss mitunter einen langen Weg in Kauf nehmen. Zwar sind der Post Standorte gesetzlich vorgeschrieben, doch gerade im ländlichen Raum findet sie nur schwer Filialpartner.

Die Automaten sind 24 Stunden am Tag verfügbar, was Verbrauchern das Abholen und Aufgeben von Paketen erleichtert. Paketdienstleister können effizienter arbeiten: Sie müssen nicht jede Haustür anfahren, sondern sie können eine recht große Menge an Paketen an einem Automaten abgeben. Das spart ihnen Zeit, und es verbessert ihre CO2-Bilanz.

Der direkte Konkurrent Myflexbox hat aktuell 472 Standorte in Deutschland, zum Jahresende sollen es mindestens 1.000 sein und 2030 mindestens 5.000. An den Standorten der Firma können Verbraucher Sendungen von GLS, UPS, FedEx und DPD abholen.