Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Berlin und Brandenburg hat im vergangenen Jahr unter dem bundesweiten Durchschnitt gelegen. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. In Berlin verdienten Arbeitnehmerinnen demnach durchschnittlich 10 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, in Brandenburg waren es 2 Prozent. Im Vergleich dazu lag der sogenannte Gender Pay Gap auf Bundesebene bei 16 Prozent.

Die Löhne in Berlin und Brandenburg sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dabei verdienen Beschäftigte in der Stadt mehr als auf dem Land. Zwischen Männern und Frauen herrscht dagegen fast Gleichstand.

Löhne in Berlin und Brandenburg steigen in fast allen Branchen

2023 lag die Lücke in Berlin noch bei 25 Prozent und in Brandenburg bei 19 Prozent, der bundesweite Wert betrug 39 Prozent.

In Berlin verdienten Frauen im Schnitt rund 24 Euro brutto pro Stunde, während Männer 28 Euro erhielten. In Brandenburg lag die Differenz zwischen 21 EUR und 22 EUR.

Für den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. So arbeiten Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen und Branchen. Allerdings sehen die Statistiker Hinweise, dass Frauen inzwischen verstärkt in besser bezahlten Berufen und Branchen arbeiten. Auch der Beschäftigungsumfang spielt eine Rolle: Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt, was in der Regel mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht.