Beschäftigte in Brief- und Paketverteilzentren zum Warnstreik aufgerufen

In der Region Berlin-Brandenburg sind seit Dienstagabend bis Mittwoch früh die Beschäftigten der Brief- und Paketverteilzentren zu Warnstreiks aufgerufen.

Betroffen sind die Standorte in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland), Börnicke (Havelland), Ludwigsfelde (Teltow-Fläming), Schönefeld (Dahme-Spreewald) und Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark). Dort werden normalerweise in den Nachtstunden die Sendungen für die Auslieferung in der gesamten Region bearbeitet.