Daimon Donnerstag, 06.02.2025 | 16:57 Uhr

Plus Zuschläge für Schicht- und Fahrdienst. Noch mal 500 monatlich obendrauf. Also 1250 extra für die Fahrer im Wechselschichtdienst plus 13. Gehalt. Kann man mal eben machen. Und 33 Urlaubstage (aktuell 30), wenn ich mich recht entsinne. Die 500 Euro Urlaubsgeld sind ja bereits in Kraft getreten.