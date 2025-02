+++ Fahrer von Bussen, U-Bahnen und Trams in Berlin haben mit Streik begonnen +++

In Berlin fahren am Montag wegen eines Warnstreiks keine U-Bahnen, Straßenbahnen und kaum Busse. Die Geschehnisse im Überblick.

Seit 3 Uhr früh sind an diesem Montag die Fahrerinnen und Fahrer der BVG von der Gewerkschaft Verdi aufgerufen, zu streiken. 24 Stunden sollen die Arbeitsniederlegungen andauern. Das hat Auswirkungen auf Fahrgäste in ganz Berlin. Laut Informationen der BVG stehen alle U-Bahnen, Straßenbahnen sowie die meisten Busse still. Antworten darauf, ob etwa Arbeitnehmer wegen des Warnstreiks zuhause bleiben dürfen, gibt es hier. Eine Übersicht, welche Linien fahren und welche nicht, befindet sich hier.