Ingo Mahn Berlin Montag, 17.02.2025 | 18:35 Uhr

Man sollte einfach mal ein Monat die BVG komplett ignorieren, soll heißen nicht mit denen fahren kein einziges Ticket holen gar nichts. Damit die endlich mal verstehen dass man mit den Fahrgästen nicht machen kann was man will. Wenn die sich immer über Dreck und alles aufregen, dann sollen die doch endlich an den Bahnhöfen oben Schranken machen und nur wer ein Ticket hat kommt auf dem Bahnhof und in die Bahnen, dann ist das Thema Dreck definitiv schon mal ad acta.



Ich verstehe sowieso nicht warum es in Berlin einfach nicht funktioniert. Schaut einfach mal nach Asien gerade der südostasiatische Bereich zeigt wie es gehen kann. Da gibt es weder Verspätungen noch gibt es dort schmutzige Züge oder ähnliches.



Aber hier in Berlin wird ja sämtliches Krupp-Zeugs in die Bahnen gelassen, so dass es kein Wunder ist wenn alles verschmutzt und vergammelt.