Verdi verzichtet nach Vorfall in München in Berlin auf Kundgebung

Nach den Ereignissen in München, wo ein Autofahrer in eine Verdi-Demonstration gerast ist und mindestens 28 Personen verletzt hat, wurde eine in Berlin geplante Verdi-Kundgebung abgesagt.

Nach der Fahrt eines Autos in einen Demonstrationszug in München [tagesschau.de] hat die Gewerkschaft Verdi auf eine in Berlin geplante Kundgebung anlässlich eines Streiks im öffentlichen Dienst verzichtet. Während einer Demonstration vom Bundesfinanzministerium zum Spittelmarkt sei die Nachricht aus München gekommen, sagte Verdi-Sprecher Kalle Kunkel dem rbb.

Daraufhin habe Verdi ihm zufolge entschieden, die am Spittelmarkt geplante Abschlusskundgebung mit Rednern und Musik nicht abzuhalten. Man habe Mitgefühl mit den Opfern in München. "Niemand ist jetzt in der Stimmung, kämpferische Reden zu halten", so Kunkel.

In München wurden mindestens 28 Menschen verletzt, als ein Wagen in eine Menschengruppe fuhr. Bei dem Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem "mutmaßlichen Anschlag" aus. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 10.30 Uhr fand eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt. Ob Demonstranten verletzt wurden, war zunächst unklar.

In Berlin streiken am Donnerstag und Freitag wie auch in anderen Bundesländern Teile des öffentlichen Dienstes.