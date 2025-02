Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weiten ihr Angebot für Fahrgäste aus, die in der Mobilität eingeschränkt sind.

Ab dem 1. März können die Rufbusse berlinweit im Tarifgebiet A/B genutzt werden, wie die BVG am Mittwoch mitteilte. Bislang konnten die sogenannten Muva-Busse nur bestellt werden, wenn an einem Bahnhof ein Aufzug fehlte oder defekt war und die Betroffenen die Züge nicht erreichen konnten. Künftig kann der Bus in einem Radius von fünf Kilometern auch für Direktfahrten gebucht werden, wenn etwa ein langer Fußweg nötig wäre oder es auf einer Buslinie gerade sehr voll ist.