Karin B. Die Mitte Berlins Donnerstag, 06.02.2025 | 10:00 Uhr

Hallo, "Nordberliner" (1),

was ist für Sie ein "sozialer Brennpunkt"? Sind es Wohngegenden mit Mietern geringer o. durchschnittlicher Einkommen in Plattenbauwohnungen? In Bezug auf das Einkommen betrifft das ja dann wohl die breite Masse der Bevölkerung.

Ich kann nur sagen: So ein Quatsch! Wir wohnen seit fast 30 Jahren in einer schönen Wohnung solch einer Bauweise, ringsum viel Grün, eine gute Infrastruktur u. vor ca. 30 Jahren auch energetisch saniert. Wir sind total zufrieden in unserer "Platte". Nix mit "sozialem Brennpunkt".

Hier äußert sich mal wieder Jemand über Dinge, von denen er offensichtlich keine Ahnung hat. Schauen Sie sich in Berlin um: in fast allen Bzirken stehen Wohngebäude modularer Bauweise, weil der Bau schnell und günstiger zu errichten war. Das sollte es sein, was für die meisten Mieter zählt. Übrigens ist nicht die Bauart schuld an einem sog. "sozialen Brennpunkt". Es sind immer(meist intolerante) Mieter.