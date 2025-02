Deshalb engagieren sich immer mehr Betriebe in Sachen Wohnraum für ihre Beschäftigten. Dass das Interesse an diesem Thema wächst, zeigte kürzlich eine Veranstaltung der IHK Berlin. Mehr als hundert Unternehmensvertreter:innen kamen zusammen, um sich über Vorbilder aus der Praxis zu informieren.

Frisch und Faust hat die Apartments auf eigene Kosten gebaut. Es gibt aber auch staatliche Förderprogramme von Bund und Ländern für den Wohnungsbau. Hier können Firmen Zuschüsse beantragen. Insgesamt stehen in diesem Jahr dafür vom Bund 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Da die Länder das Programm kofinanzieren, kommt erfahrungsgemäß noch einmal so viel Geld zusammen.

Weitere 17 Prozent unterstützen auf andere Art bei der Wohnungssuche. So wie die Umzugsfirma Plischka: Sie hat 50 offene Stellen in Berlin und Brandenburg und kooperiert deshalb mit einer Sprachschule in Simbabwe. Von dort rekrutiert Plischka nun regelmäßig Auszubildende. Und die müssen irgendwo wohnen. "Da haben wir das Glück, dass wir eine Kooperation in Berlin mit einem Wohnheim geschlossen haben in der Suarezstraße", erklärt Tanja Schirmann. Sie arbeitet in der Geschäftsleitung bei Plischka. Im Wohnheim bekommen die Azubis ein Zimmer. Die Miete zahlt das Unternehmen. Auch wenn die Lehrlinge die Ausbildung abbrechen, dürfen sie weiter im Wohnheim wohnen bleiben. Gerade geht der erste Jahrgang afrikanischer Azubis auf die Prüfungen zu.

Zwei wollen danach in der Firma bleiben. Für sie sucht Plischka nun richtige Wohnungen und zieht dabei alle Register: "Wir schalten Annoncen auf Wohnungsplattformen, beauftragen Makler und halten Kontakt zu Vermietern", beschreibt Tanja Schirmann das Engagement. Trotzdem ist es alles andere als einfach. Denn viele Vermieter hätten Ressentiments gegenüber ausländischen Mietern, so Schirmann. Plischka versucht, die Bedenken zu zerstreuen, aber das gelingt nicht immer.