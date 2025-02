Mit über 1.500 Brauereien hat Deutschland weltweit eine der höchsten Brauereidichten. In Berlin und Brandenburg gab es 2023 nach Angaben des Brauerei-Verbandes 64 betriebene Braustätten. Die Anzahl geht demnach seit 2019 mit 73 leicht zurück jährlich [brauer-bund.de] . In Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen befinden sich etwa 70 Prozent der deutschen Brauereien.

Die knapp 1.500 Brauereien in Deutschland hätten aber auch die hohe Inflation und die schlechte Konsumlaune zu spüren bekommen. Für dieses Jahr zeigt sich die Branche verhalten optimistisch. "Zwar werden uns die hohen Kosten vorerst weiter begleiten", sagte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. "Jedoch zeigt sich auch, dass die deutsche Brauwirtschaft mit ihren überwiegend handwerklichen und mittelständischen Betrieben zuletzt in unterschiedlichen Krisen eine bemerkenswerte Resilienz bewiesen hat." So würden alkoholfreie Biere immer stärker nachgefragt. Künftig dürfte bereits jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sei.