Jeden Tag sind im Durchschnitt knapp 35.000 Touristen in Berlin unterwegs. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl damit um mehr als fünf Prozent gestiegen. Das hat auch mit den Touristen aus dem Ausland zu tun.

Deutsche Gäste kommen vorrangig aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Das ergab eine längerfristige Umfrage der Gesellschaft unter rund 1.700 Touristen zwischen Mai 2023 und April 2024. Demnach waren die Gäste im Schnitt 40,3 Jahre alt und damit jünger als im bundesweiten Durchschnitt anderer Städte (44 Jahre).

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr wieder mehr Menschen die Hauptstadt besuchen werden. "Auch 2025 stehen viele Highlights an, die neben Berlins Dauerbrennern Besucherinnen und Besucher in die Stadt locken werden, wie zum Beispiel die innovative Tech-Messe Gitex Europe oder die Footballspiele der NFL", teilte sie mit.

Die American-Football-Liga plant, 2025 ein Spiel in Berlin austragen zu lassen. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.