Brandenburg an der Havel will eigenen Brückeningenieur anstellen

Die Stadt Brandenburg an der Havel will einen eigenen Brückeningenieur einstellen und so die dringend notwendigen Baumaßnahmen im Ort zumindest etwas beschleunigen und besser koordinieren. Eine entsprechende Stellenausschreibung hat die Stadt auf ihrer Webseite [stadt-brandenburg.de] geschaltet.

Der Ingenieur soll laut Ausschreibung für die Instandsetzung der Brücken sowie die Planung und Überwachung der Bauvorhaben verantwortlich sein. Darüber hinaus soll er die Prüfung der vorhandenen Brücken übernehmen und die Mängelbeseitigung koordinieren. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Ingenieurstudium. "Das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe", so Müller weiter: "Wenn Klein-Venedig weiter gepflegt werden muss, dann braucht man auch einen Brückeningenieur."

Mehr als 80 Brücken stehen in Brandenburg an der Havel - und damit mehr als in jeder anderen brandenburgischen Stadt. Der Ort wird daher auch als Klein-Venedig bezeichnet. Die meisten Brücken wurden allerdings zu DDR-Zeiten gebaut und nie wirklich saniert. Das führt zu Problemen, denn mittlerweile sind viele Überführungen marode.

An sechs wichtigen Brücken wird in Brandenburg an der Havel derzeit oder demnächst gebaut - drei von ihnen (Planebrücke, Quenzbrücke und Schleusenbrücke) sind bereits jetzt für schwere Fahrzeuge gesperrt. Das hat vor allem für Unternehmen, die im Stadtgebiet unterwegs sind, Konsequenzen; mitunter müssen sie lange Umleitungen in Kauf nehmen.