Jan Berlin Donnerstag, 13.02.2025 | 10:02 Uhr

Gratulation an die Stadt Potsdam zu solch einem Missmanagement. Da fällt es nicht auf, das da Millionen an Euro fehlen und natürlich gründen wir jetzt einen Beraterkreis, um aufzuklären. Der Mangel an Fachkräften scheint in der Potsdamer Verwaltung besonders groß zu sein.