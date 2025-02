Verwaltung, Krankenhaus, Kita - Warnstreik im öffentlichen Dienst in Brandenburg - das sind mögliche Auswirkungen

So 16.02.25 | 15:49 Uhr

dpa-Zentralbild/Patrick Pleul Video: rbb24 Brandenburg Aktuell | 13.02.2025 | Carsten Krippahl | Bild: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Die Gewerkschaft Verdi ruft die kommunalen und Landesbediensteten zum Warnstreik auf. Brandenburger müssen bei Müllabfuhr, Kitas und Verwaltung mit Einschränkungen rechnen. Am gleichen Tag verhandeln die Tarifpartner miteinander.



Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst (TVöD) die Brandenburger Beschäftigten zum Warnstreik am Montag aufgerufen.



Wie Verdi am Mittwoch mitteilte, sind für Montag die Beschäftigten der Kommunalverwaltungen, der kommunalen Kitas, des Ernst-von-Bergmann Klinikums in Potsdam sowie die Betriebe der Ver- und Entsorgung und der Sparkassen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Forderungen: Acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro sowie mehr Geld für Auszubildende und Praktikanten.

dpa/Dewitz Verdi-Aufruf - Kitas am Montag zu: Warnstreik im Öffentlichen Dienst nun auch in Brandenburg Verdi will den Warnstreik im Öffentlichen Dienst nach Brandenburg ausweiten. Nachdem Ende dieser Woche in Berlin gestreikt werden soll, sind die Brandenburger Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu einem Warnstreik am Montag aufgerufen.

Klinikum und Potsdamer Verwaltung wollen Grundangebot aufrechterhalten

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam wolle trotz Streik für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen, so Sabine Brase, Geschäftsfühererin für Pflege des Klinikums. Sie sagt: "Wir werden schauen, dass Notfallversogung und -eingriffe hier realisiert werden." Man könne noch nicht abschätzen, inwiefern die Klinik von den Auswirkungen betroffen sein werde. "Aber wir werden hier sicherstellen, dass die Patientinnen und Patienten in Potsdam betreut werden", so Brase. Die Verwaltung in Potsdam warnt derweil vor Einschränkungen. "Wir bereiten uns darauf vor, dass die bürgernahen Dienstleistungen möglichst von uns angeboten werden können", sagt Dieter Jetschmanegg, Potsdamer Dezernent für Verwaltung. "Aber wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, sich am Montag zu informieren, welche Dienstleistungen möglich sind und welche nicht." Die Stadtwerke Potsdam teilen auf ihrer Webseite mit, dass die Müllabfuhr eingeschränkt sein werde, die ausgefallenen Touren könnten nicht nachgeholt werden. Auch der Winterdienst sowie der telefonische Kundendienst sei beeinträchtigt.

Zweite Verhandlungsrunde startet am Montag

Am Donnerstag und Freitag gab es bereits in Berlin Warnstreiks, unter anderem bei der Bäderbetrieben, der Bundesagentur für Arbeit sowie der Krankenhäuser Charité und Vivantes angekündigt. Die BSR streikt auch am Samstag noch. Am Montag um 12:30 Uhr plant Verdi eine Protest-Kundgebung vor dem Kongresshotel in Potsdam. Denn dort soll die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen beginnen. "Wir erwarten rund 1.000 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Brandenburg", sagt Mike Döding, Verdi-Geschäftsführer der Region Potsdam-Nordbrandenburg. Die Beschäftigten seien frustriert, dass noch kein Angebot auf dem Tisch liege. Die Arbeitgeber hätten seit Monaten nicht reagiert, daher nun der Warnstreik.