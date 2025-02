Wegen einer Klage - Straßenanschluss für Brücke verzögert sich erneut

Fr 28.02.25 | 14:49 Uhr

Bild: rbb24

Eigentlich sollte für die Rampen an der Brücke über die RE1-Gleise in Wust bei Brandenburg an der Havel im März endlich Baubeginn sein. Nun verzögern sich die Arbeiten erneut, wie der rbb erfuhr. Das Verfahren für die Auftragsvergabe muss wiederholt werden. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat den Auftrag im Paket ausgeschrieben: Bau der Rampen mit Straßenbelag und Lärmschutzwänden samt der Fundamente. Mehrere auf Lärmschutz spezialisierte Firmen haben dagegen Einspruch erhoben und Recht bekommen. Die Aufträge hätten einzeln ausgeschrieben werden müssen, damit auch mittelständische Firmen eine Chance bei der Bewerbung haben, teilte eines dieser Unternehmen dem rbb mit.

NDR/extra 3 Brandenburg an der Havel - Eine Brücke im Niemandsland In Wust wurde eine Brücke über die RE1-Gleise gebaut. Sie kann aber nicht genutzt werden, weil die Straßenanschlüsse fehlen. Die sollen bis Herbst 2026 gebaut werden. Bis dahin bleibt der Bahnübergang ein Ärgernis. Von Philipp Rother



"Bahnübergang der Entspannung" an der "Brücke ohne Rampe"

"Ich kann zu dem laufenden Verfahren keine Angaben machen", sagt auf rbb-Nachfrage Steffen Streu, Sprecher vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. "Die Vergabekammer hat angeordnet, dass die Vergabeunterlagen angepasst werden müssen. Das werden wir jetzt machen", sagte Streu dem rbb. Danach werde ein neues Vergabeverfahren auf den Weg gebracht. Betroffene warten schon seit Jahren auf Abhilfe. Denn die Brücke ohne Straßenanschlüsse soll den ebenerdigen, beschrankten Bahnübergang an der Bundesstraße 1 zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam ersetzen. Auf der Bahnstrecke verkehrt der RE1 werktags zur Hauptverkehrszeit dreimal pro Stunde, ansonsten im 30-Minuten-Takt. Darüber hinaus sind zahlreiche Güterzüge unterwegs.

Minimum 20 Minuten beträgt die Wartezeit, mitunter sogar eine Stunde, wenn die Schranken schließen. "Bahnübergang der Entspannung" an der "Brücke ohne Rampe" haben diese als Sehenswürdigkeit gekennzeichnete Landmarke Nutzende im Kartendienst Googlemaps genannt, wo ebenfalls Wartezeiten von 30 bis 60 Minuten angegeben werden. Für Unternehmen hat die Warterei auch wirtschaftliche Auswirkungen. "Wir haben auch Aufträge in Richtung Werder und Potsdam", sagt Thomas Hurt, Geschäftführer eines Landschafts- und Gartenbaubetriebs aus der Gemeinde Beetzsee (Potsdam-Mittelmark) nördlich der Stadt Brandenburg an der Havel. "Zum Einen stinkt es mich an, weil meine Leute dadurch einiges an Lebenszeit verlieren und zum Anderen sind das für uns auch Kosten", sagt Hurt. Diese Kosten müsse er in seiner Kalkulation berücksichtigen.

OB Scheller: Leute regen sich zu Recht auf

"Ich bin wirklich sehr traurig, weil wir fest damit gerechnet hatten, dass im Sommer letzten Jahres alles fertig ist", sagt Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) dem rbb. Da habe sich das Planverfahren bereits wegen zustätzlicher Lärmschutzmaßnahmen verzögert, sodass zunächst nur die Brücke ohne Auf- und Abfahrt aufgestellt wurde. "Wir werden einfach weiter Beeinträchtigungen auf der Bundestraße haben. Das finde ich nicht gut und die Leute regen sich zu Recht auf", sagt Scheller. Dass sich das 17-Millionen-Euro-Projekt erneut verzögert, müsse personelle Konsequenzen haben, heißt es in der Stadt: "Wenn man sich das Ergebnis anguckt, müssen hier Leute in verantwortlicher Stellung ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sein", sagt Dirk Stieger von der Fraktion Freie Wähler. Es sei niemandem mehr ernsthaft zu erklären, dass die Brücke noch länger ungenutzt in der Landschaft stehe.

Im Frühjahr 2022 hatten die Bauarbeiten für die Brücke über die RE1-Gleise begonnen, seit Oktober 2023 ist sie fertig. Nur verbindet sie aktuell nichts, zumindest keine Straße. Auf einer Seite ist zumindest noch die Rampe vorhanden, die für Baumaßnahmen eingerichtet wurde, denn die Brückenoberfläche wurde sogar schon asphaltiert. Die Rampe bislang nicht. Eine zweite fehlt weiterhin ganz. Die B1 ist die Hauptverbindung zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Daher sei auch mehr als 20 Jahre um die Überführung gekämpft worden, hatte Dirk Stieger (Freie Wähler) im Gespräch mit "extra 3" vom NDR [ardmediathek.de/video] im vergangenen Jahr berichtet.