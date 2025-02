Der Warnstreik bei der BVG am Montag legt große Teile der Stadt lahm. Welche Linien fahren noch und welche Alternativen gibt es zu U-Bahn, Straßenbahn und Co.? Die wichtigsten Antworten.

Die Gewerkschaft Verdi will am Montag (10. Februar) die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestreiken. Der eintägige Warnstreik beginnt um 3 Uhr und endet am Dienstagmorgen um 3 Uhr. Es ist bereits der zweite Warnstreik in diesem Jahr.

Der Streik hat Auswirkungen auf Fahrgäste in ganz Berlin. Laut Informationen der BVG stehen alle U-Bahnen, Straßenbahnen sowie die meisten Busse still. Alle aktuellen Informationen finden Fahrgäste auf der Webseite der BVG oder in der App. Außerdem berichtet rbb24 am Montag in einem Live-Ticker über den Warnstreik.