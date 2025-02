Am Donnerstag und Freitag steht der öffentliche Nahverkehr in Berlin still. Schon zum zweiten Mal in diesem Monat hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt, die BVG zu bestreiken. U-Bahnen, Straßenbahnen und fast alle Busse fallen aus.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 16.000 BVG-Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem eine monatliche Gehaltserhöhung von 750 Euro sowie verschiedene Zulagen. Die Arbeitgeberseite hält die Forderungen für nicht umsetzbar. Weil die bisherigen Gespräche ohne Ergebnis blieben, legt Verdi den Verkehr nun für 48 Stunden lahm.