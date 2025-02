Wegen der Maul- und Klauenseuche (MKS) hat das Bundeslandwirtschaftsministerium EU-Hilfen für betroffene Bauern in Brandenburg beantragt. Damit sollen Tierhalterbetriebe in der Sperr- und die in dieser Woche aufgehobenen Überwachungszone unterstützt werden, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.