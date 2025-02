Der Landkreis Oberhavel hat für die Betriebe seines Landkreises alle Kontaktsperren im Zusammenhang mit der Maul- und Klauenseuche aufgehoben, das gab der Landkreis bekannt. Die durch den Landkreis verhangene Sperre hatte für drei landwirtschaftliche Betriebe in Oberhavel gegolten.

Am Freitag, 31.01.2025, sei die Kontaktsperre für zwei Höfe aufgehoben worden, nun gelte die Aufhebung auch für den dritten betroffenen Betrieb. "Wir haben die Landwirte sofort telefonisch informiert, als die negativen Befunde für ihre Höfe eingegangen sind – eine große Erleichterung für die Betriebe und auch für uns", sagt die zuständige Dezernentin für Gesundheit und Verbraucherschutz, Nancy Klatt.



In Märkisch-Oderland dagegen gilt die Allgemeinverfügung noch.

Am 10. Januar 2025 war die Seuche in einer Wasserbüffelherde in Hönow im brandenburgischen Märkisch-Oderland festgestellt worden. Seitdem wurden fortlaufend Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der MKS zu verhindern. Die nun freigegebenen Höfe galten laut Landkreis Oberhavel als Kontaktbetriebe, nachdem der Transporter mit den an der Maul- und Klauenseuche verendeten Wasserbüffeln aus Märkisch-Oderland bei ihnen Halt gemacht hatte, um regulär Tierkörper aufzunehmen.