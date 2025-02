Tesla hat am Montag in seinem Werk in Grünheide (Oder-Spree) offziell mit der Produktion des neuen Model Y begonnen. Seit Ende Januar wurden dafür zunächst die Produktionslinien schrittweise umgestellt und zudem die Mitarbeiter an der neuen Linie geschult, wie Werksleiter André Thierig dem rbb bestätigte. Seit Sonntagabend werde demnach nur noch das neue Model Y produziert. Die ersten fertigen Fahrzeuge seien Montagfrüh vom Band gerollt. Bereits ab kommender Woche sollen sie an Kunden ausgeliefert werden.