Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr 62 bundeseigene Grundstücke in Brandenburg verkauft – und den Großteil davon privatisiert. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Caren Lay hervor. Demnach gingen 89 Prozent der Flächen an private Träger.



Brandenburg gehört damit zu den Bundesländern mit der höchsten Privatisierungsquote bei bundeseigenen Grundstücken. In Sachsen-Anhalt verkaufte der Bund 95 Liegenschaften, davon 86 Prozent an private Träger, in Thüringen 77 Grundstücke, 79 Prozent davon an Private. Insgesamt veräußerte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) im Jahr 2024 bundesweit 761 Grundstücke, von denen 70 Prozent in private Hände übergingen.