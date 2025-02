Torsten Berlin Freitag, 28.02.2025 | 07:34 Uhr

Elitäre Moralapostel in Brüssel und Berlin sind selbst kaum betroffen von eigenen Sanktionen, sind die Bezüge doch utopisch. Das man 1 Billion € Steuergelder (EU) in der Ukraine versenkt und und das/die eigenen Länder abschmieren, spielt für die keine Rolle. Was hat es am Ende gebracht - nichts. Die Ukraine ist weder EU noch NATO. Als Griechenland in der Krise war, war man kaltschnäuziger in der Politik. Aber man sollte erwähnen das CASTA/PESSA-Gesetz in den USA zu NS2. Und Selenskyj sprengte NS2 weg, ohne das man etwas dagegen unternahm, es hatte keine Folgen bei der Ampel. Der Bürger zahlt diese Geistlose Politik und Politiker, viele wählen wieder dieses Elend