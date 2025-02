Einwohner von Trebbin (Teltow-Fläming) haben sich mehrheitlich gegen den Bau von Solarparks ausgesprochen. Das ist das Ergebnis einer Bürgerbefragung von Bewohnern betroffener Gebiete, die am Sonntag parallel zur Bundestagswahl stattfand, wie die Stadt Trebbin am Montag mitteilte.

Bindend ist das Ergebnis für die Stadtverordneten nicht. Der parteilose Bürgermeister Ronny Haase hatte im rbb aber gesagt, er wolle sich nach dem Votum der Bürgerinnen und Bürger richten. "Ich für meinen Teil werde den Bürgerwillen umsetzen", sagte Haase. "Der Nachteil ist, dass wir dann halt bestimmte Sachen nicht machen können."

Insgesamt ging es um drei Solarparks. Gegen den Solarpark Thyrow Grundhufen stimmten 57 Prozent, 43 Prozent stimmten dafür. Gegen den Solarpark Thyrow-Ost stimmten 63,8 Prozent, dafür stimmten 36,2 Prozent. Über den Solarpark Tertian konnten sowohl die Menschen in Thyrow als auch in Großbeuthen abstimmen. Während nach Angaben der Stadt Trebbin 55 Prozent in Thyrow gegen den Solarpark Tertian stimmten und 45 Prozent dafür, stimmten in Großbeuthen 54,6 Prozent dem Projekt zu und 45,4 Prozent stimmten dagegen.