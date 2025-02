Nein, das geht nicht. Arbeitnehmer trifft das so genannte Wegerisiko. Sie müssen also dafür sorgen, pünktlich an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. Wenn das absehbar nicht gelingt, müssen die Arbeitnehmer in Kontakt mit ihrem Arbeitgeber treten und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Bei einem Streik des öffentlichen Nahverkehrs, so wie dem Warnstreik bei der BVG am Montag müssen Arbeitnehmer alles zumutbare unternehmen, um rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen. Was gilt alles als zumutbar?

früher aufstehen

mit dem Auto oder dem Fahrrad zur Arbeit fahren

Fahrgemeinschaften bilden

höheres Verkehrsaufkommen mit einplanen und sich auf dem Laufenden halten

Entstehen dem Arbeitnehmer dadurch höhere Kosten als an einem "normalen" Arbeitstag, ist das die Sache des Arbeitnehmers. Er hat keinen Anspruch auf Entschädigung. Besteht gar keine Alternative zum ÖPNV, bleibt nichts anderes übrig, als einen Urlaubstag oder Gleitzeit zu nehmen.

Es gibt aber Ausnahmen für das, was verhältnismäßig und zumutbar ist. Diese treten beispielsweise bei Menschen mit geringem Einkommen in Kraft, die nur durch eine lange und teure Taxifahrt bei der Arbeit erscheinen könnten. In solchen Ausnahmefällen könnte es in Ordnung sein, an Streiktagen nicht zur Arbeit zu erscheinen.