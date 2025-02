Operationen werden verschoben, Müll wird nicht abgeholt: Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst hat Auswirkungen auf die Berliner. Keine Sorgen muss sich machen, wer am Donnerstag oder Freitag einen Termin auf dem Bürgeramt hat.

Wer am Donnerstag oder Freitag schwimmen gehen möchte, könnte bei einem der Hallenbäder in Berlin vor verschlossener Tür stehen. Denn die Gewerkschaft Verdi bestreikt den Öffentlichen Dienst, zu dem auch die für die Berliner Bäder Betriebe gehören. Die Forderung ist klar: Acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr Lohn sowie mehr Geld für Azubis und Praktikanten.

Der Klinikkonzern Vivantes könne noch nicht einschätzen, ob und wie sich der angekündigte Warnstreik auswirke, so Pressesprecher Christoph Lang. " Notfälle werden auf jeden Fall behandelt werden, ebenso werden dringende Eingriffe und Behandlungen vorgenommen werden."

"Zeitkritische Tumoroperationen, Transplantationen, Operationen von Kindern, die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall, Herzinfarkte und anderen Notfällen werden wir durchführen ", so Nitz weiter. Man müsse nicht nur das Wohl der Mitarbeiter, sondern auch die Fürsorge für Patienten im Blick behalten.

Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst in Berlin zu Warnstreiks aufgerufen

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) kündigte an, dass am Donnerstag und Freitag die Müllabfuhr bestreikt wird und somit die Tonnen nicht geleert werden. Sperrmüll wird an beiden Tagen auch nicht abgeholt, die Recyclinghöfe bleiben geschlossen. Gleiches gilt für die Mechanischen Behandlungsanlagen Gradestraße und das Müllheizkraftwerk Ruhleben, die Selbstanlieferung von Sperrmüll und Restabfall ist erst nächste Woche wieder möglich.

Erhebliche Einschränkungen sind bei der Straßenreinigung zu erwarten, auch bei der Leerung öffentlicher Abfalleimer.

Für den Winterdienst wurde eine Notdienstvereinbarung zwischen der BSR und Verdi getroffen.