Verdi ruft zum gemeinsamen Streik am Freitag in Berlin auf

Do 20.02.25 | 15:34 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag neben den Beschäftigten der BVG auch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und einzelner Energieversorgungsbetriebe in Berlin zu einem gemeinsamen Streiktag aufgerufen.

Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um getrennte Tarifrunden. Sie finden aber zur gleichen Zeit statt. Da alle Beschäftigten das öffentliche Leben in Berlin am Laufen hielten, habe man sich entschieden, ein gemeinsames Zeichen zu setzen, heißt es.