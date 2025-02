Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag zu einem bundesweiten Branchenstreiktag der Versorgungsbetriebe aufgerufen.



Davon sind auch die Berliner Wasserbetriebe und die Stadtwerke Cottbus betroffen. Beeinträchtigungen für die Bürger soll es durch den Streik nach Angaben der Gewerkschaft nicht geben. Verdi erklärte, sie erwarte etwa 700 Teilnehmer zu einer Streikkundgebung am Neptunbrunnen in Berlin-Mitte. Mit dem Branchenstreiktag will Verdi die Aufmerksamkeit auf die Arbeitssituation in der Versorgungswirtschaft lenken.



In einer anderen Branche in Berlin, bei den Berliner Verkehrsbetrieben, wird am Donnerstag ebenfalls gestreikt. Beide Tarifauseinandersetzungen sind voneinander unabhängig.