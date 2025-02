Am Montag wurde noch gestreikt, am Dienstag haben die Berliner Verkehrsbetriebe und die Gewerkschaft Verdi wieder verhandelt. Die BVG bietet nun druchschnittlich 17,6 Prozent mehr Geld.

Im Tarifstreit bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat die BVG ihr Angebot nachgebessert. In der dritten Verhandlungsrunde habe man der Gewerkschaft Verdi nun eine Erhöhung der Entgelte in den nächsten vier Jahren um durchschnittlich 17,6 Prozent angeboten, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Verkehrsbetriebe.

Das Fahrpersonal könnte noch in diesem Jahr 11,2 Prozent mehr Lohn erhalten. Außerdem sollten alle Beschäftigten rückwirkend zum Jahresbeginn einen Festbetrag von monatlich 225 Euro zusätzlich erhalten. In den Folgejahren erhöhe sich das Monatsgehalt dann um 2,5 Prozent. Auch bei den Zulagen und beim Weihnachtsgeld wurde nach Darstellung der BVG ein verbessertes Angebot vorgelegt.