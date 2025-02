Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) werden am Dienstag fortgesetzt. Die erste Tarifrunde endete vergangene Woche ohne eine Einigung. Die EVG hat am Montag zu einer Demonstration vor dem Berliner Hauptbahnhof aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 7,6 Prozent für etwa 192.000 Beschäftigte. Die rund 100.000 Schichtarbeiter sollten zusätzlich 2,6 Prozent mehr bekommen und einen Teil davon in freie Tage umwandeln können.

Die Deutsche Bahn bot vier Prozent in zwei Schritten (im Oktober 2025 und Oktober 2026) für alle sowie zusätzlich 2,6 Prozent für die Schichtarbeiter ab 2027 an. Der Tarifvertrag soll nach dem Willen der Bahn außergewöhnlich lange bis Ende April 2028 laufen – damit soll "Planungssicherheit in der Sanierung hergestellt werden", so die Bahn.

Die EVG begrüßte das Angebot der Bahn mit einem Zusatzgeld, doch vier Prozent Gehaltsteigerung seien zu wenig, wie die Gewerkschaft mitteilte. Das Angebot solle außerdem für die Beschäftigten der DB Cargo gelten, forderte die EVG.