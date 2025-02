Verdi will über nächste Schritte in Tarifstreit mit BVG informieren

Do 06.02.25 | 06:04 Uhr

Die Tarifkommission bei Verdi will am heutigen Donnerstag entscheiden, wie es im Tarifstreit mit den Berliner Verkehrsbetrieben weitergeht. Weitere Streiks sind nicht ausgeschlossen.

Die Gewerkschaft Verdi will am Donnerstag entscheiden, wie es im Tarifstreit mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) weiter geht.

Die BVG hatte in der vergangenen Woche ein Angebot unterbreitet, das die Gewerkschaft in einer ersten Reaktion als zu niedrig eingestuft hat. Nach Gesprächen mit den Beschäftigten will die Tarifkommission von Verdi nun über die nächsten Schritte entscheiden. Weiterere Streiks sind nicht ausgeschlossen. Die Gewerkschaft hatte bereits Ende Januar zu einem Warnstreik aufgerufen.