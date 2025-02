Die neue Hochspannungstrasse "Uckermarkleitung" ist am Montag in Neuenhagen (Uckermark) offiziell in Betrieb genommen worden.



Die 380-Kilovolt-Leitung zwischen Bertikow, Vierraden, Neuenhagen (alle Uckermark) und Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) soll eine Schlüsselrolle für die Energiewende in der Region spielen. Von Vierraden, einem Ortsteil Schwedts, besteht zudem eine Verbindung nach Krajnik ins polnische Stromnetz.



Die Leitung erhöhe die Transportkapazitäten für erneuerbare Energien, reduziere Netzengpässe und stärke mit der Verbindung nach Polen das europäische Stromnetz, hieß es vom Netzbetreiber 50Hertz. Rund 600 Millionen Euro habe das Unternehmen in die 115 Kilometer lange oberirdische Freileitung investiert.