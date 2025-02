"Clever-Etiketten" ist nach der Wende gegründet worden, hat rund 200 Mitarbeitende und ist in seinem Bereich eines der führenden Unternehmen in Deutschland. Es stellt unter anderem Etiketten für Nahrungsmittelgläser, Arzneimittelverpackungen oder Tiefkühllebensmittel her.

Bei Volati AB handelt es sich wiederum um einen schwedischen Investor, der kleine und mittlere Unternehmen aufkauft und entwickelt. Teil des Unternehmes ist die "Ettiketto Group", über die die Übernahme von "Clever-Etiketten" vollzogen werden soll. Nach eigenen Angaben will Ettiketto in Mitteleuropa wachsen.

Details, welche Auswirkungen die Übernahme für den Standort Hosena hat, nannten beide Parteien am Mittwoch noch nicht. Nach rbb-Informationen soll in der dortigen Produktion zunächst alles beim Alten bleiben. Eine Delegation aus Schweden wird in den nächsten Wochen erwartet. Diese will, wie der rbb aus dem Umfeld des Unternehmens erfahren hat, die Standorte mit Blick auf Strukturen und Prozesse analysieren.

Ettiketto und "Clever-Etiketten" haben laut Volati AB ein ähnliches Produktportfolio. "Clever-Etiketten" soll durch operative Verbesserungen und Synergieeffekte mehr Gewinn erwirtschaften können, so die Mitteilung von Volati.