Andreas- Dienstag, 04.02.2025 | 11:17 Uhr

Tja die ordnungsgemäße Nutzung.... muss ja alles seine Ordnung haben... geht ja nicht, dass die stundenlang dort stehen... es sei denn man bekommt selbst ein Paket... würde mich mal interessieren was sie sagen würden wenn dann 2-3 tage später die Benachrichtigung per Brief kommt... Paket konnte nicht zugestellt werden, gab keine Parkplätze... aber es werden die Briefzentren bestreikt und die kommen eher mit dem Fahrrad als mit dem Transporter.