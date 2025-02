Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag zahlreiche Beschäftigte in Berlin zum Warnstreik aufgerufen.

Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, sind davon unter anderem die Berliner Stadtreinigung, die Berliner Bäderbetriebe, die Bundesagentur für Arbeit, die Deutschen Rentenversicherung, die Bundesministerien sowie die Krankenhäuser Charité und Vivantes betroffen.

Am Donnerstag soll es in Berlin-Mitte einen Demonstrationszug vom Bundesfinanzministerium in der Wilhelmstraße zur Geschäftsstelle der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am Spittelmarkt geben. Am Freitag ist eine Kundgebung in der Columbiahalle in Tempelhof geplant. Dort sollen mehrere Bundespolitiker mit den Forderungen der Gewerkschaft konfrontiert werden.