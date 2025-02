Gobita Berlin Dienstag, 18.02.2025 | 19:55 Uhr

Müllabfuhrstreik am Donnerstag wäre katastrophal. Weshalb nicht am Montag? Da, wo letzte Woche abgeholt wurde und auch schon in dieser? Jeder hat das Recht zu streiken, aber das ist nicht in Ordnung. Immerhin zahlen wir für die Müllentsorgung.