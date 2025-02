In Berlin und Brandenburg wurde 2024 weniger an Filmen und Serien gedreht. In der Hauptstadtregion sei die Zahl der Drehtage auf 5.000 gesunken, teilte das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) am Dienstag mit. Dies seien rund zehn Prozent weniger als noch 2023.

Hintergrund seien erhebliche Kostensteigerungen im vergangenen Jahr. Zudem habe eine international konkurrenzfähige Bundesförderung gefehlt. Die Dreharbeiten blieben aber mit 5.000 Drehtagen generell auf einem hohen Niveau.

"Weil es eben in Deutschland im letzten Jahr kein international konkurrenzfähiges Anreizmodell gab, sind diverse Produktionen nicht nach Deutschland gekommen und andere deutsche Produktionen sind aus Deutschland weggegangen", sagte MBB-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus.