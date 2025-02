Firma für Präzisionswerkzeug schließt ein Werk in Berlin-Reinickendorf

Der Werkzeughersteller G-Elit schließt eines seiner Werke in Berlin-Reinickendorf. Davon sind rund 250 Arbeitsplatze in der Lübarser Straße betroffen, wie das Unternehmen dem rbb am Freitag bestätigte.

Grund sei die wirtschaftliche Krise, vor allem in der Automobilindustrie, die zu sinkenden Umsätzen führe. Der Schritt sei nötig, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Ziel sei es, eine sozialverträgliche Lösung zu finden.