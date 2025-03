Autozulieferer Schlote in Brandenburg an der Havel insolvent

Der Automobilzulieferer Schlote hat für seine vier deutschen Tochtergesellschaften Insolvenzanträge gestellt. Das berichten die "Märkische Allgemeine Zeitung" und der "Merkur". Betroffen ist von der Insolvenz auch ein Werk in Brandenburg an der Havel, in dem derzeit nach Unternehmensangaben rund 160 Menschen arbeiten, davon 130 an einbaufertigen Gehäusekomponenten auf automatisierten Bearbeitungslinien.