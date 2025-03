Arbeitsmarkt im März - Arbeitslosenquote in Berlin weiter über zehn Prozent - Rückgang in Brandenburg

Fr 28.03.25 | 12:27 Uhr

Bild: dpa/Susann Prautsch

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im März im Vergleich zum Vormonat um 951 auf 216.373 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 10,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 9,6 Prozent.

"Wir setzen nun auf die anstehende, normalerweise saisonübliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt", sagte die Chefin der Regionaldirektion für Arbeit, Ramona Schröder. Erstmals seit Mai 2021 war die Arbeitslosenquote im Januar 2025 wieder auf über zehn Prozent gestiegen.

In Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit im März im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. 87.636 Menschen waren in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Das waren 1.287 Arbeitslose weniger als im Februar, aber 4.184 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent - 0,2 Punkte über dem Niveau des Vorjahres-März sowie 0,1 Punkte unter dem des Vormonats.

In Ostbrandenburg sank die Arbeitslosenquote im Vormonatsvergleich laut der Frankfurter Agentur für Arbeit um 0,1 Prozentpunkte auf nun 6,8 Prozent. Somit sind in der Stadt Frankfurt (Oder) sowie in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree insgesamt 15.449 Menschen arbeitslos gemeldet - 6.155 von ihnen waren langzeitarbeitslos.

Auch in Südbrandenburg sank die Arbeitslosenquote leicht und liegt aktuell bei 6,2 Prozent. Im Februar waren es nach Angaben der Cottbusser Arbeitsagentur 6,3 Prozent. Im Agenturbezirk waren im März 19.294 Menschen arbeitslos.