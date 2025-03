Die Zahl der zugelassenen Autos ist in Berlin im vergangenen Jahr gesunken. Das meldet die Deutsche Presse Agentur am Freitag. Die Hauptstadt stellt sich damit gegen den Bundestrend. Die Zahl der Fahrzeuge geht deutschlandweit seit Jahren in eine Richtung: nach oben. Brandenburg bestätigt diesen Trend: Hier gab es mit 0,8 Prozent den bundesweit stärksten Anstieg.

Rund 11.000 Pkw weniger gibt es in Berlin im Vergleich zum Vorjahr. Neben Berlin ist Hamburg das einzige Bundesland, in dem die Zahl der Autos ebenfalls abnahm - hier sank die Zahl der zugelassenen Autos um 2.500. In der Hansestadt sanken die Zahlen im dritten Jahr in Folge. In Berlin waren sie dagegen zuletzt - von 2023 auf 2024 - noch gestiegen.

Bundesweit stieg die Zahl der Autos um 240.000, in Brandenburg um exakt 11.206. In absoluten Zahlen liegen die deutlich stärker bevölkerten Bundesländer Nordrhein-Westfalen (73.381), Bayern (48.165) und Baden-Württemberg (45.880) deutlich vor Brandenburg. Insgesamt gibt es deutschlandweit zum Stichtag 1. Januar 2025 rund 49,3 Millionen Autos.